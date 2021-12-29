Семья впавшей в кому на Бали петербурженки добивается ее возврата домой

Родные девушки просят финансовой помощи у властей и неравнодушных граждан.

Родные блогера из Петербурга Полины Стрелец, впавшей в кому на Бали после несчастного случая на воде, хотят транспортировать ее домой. Медицинской страховки хватило на оперативное вмешательство и нахождение девушки в реанимации. Однако полноценную помощь ей могут оказать только в России.

Для транспортировки Полины необходима крупная сумма денег. На данный момент собрано более 14,6 млн рублей. До нужной суммы – 15 млн рублей – не хватает еще немного.

Врач Полины сказал, что неизвестно, сколько она еще пробудет в таком состоянии... месяцы, полгода, год, поэтому рекомендует ее забрать. Это целесообразно с финансовой точки зрения плюс здесь у нас больше врачей и мнений. Написали родные девушки в ее Instagram

Перелет возможен только на борту санавиации на низкой высоте, чтобы избежать перепадов давления. В ее состоянии это критично.

Мы вынуждены снова обратиться к вашей помощи. Помогите нам привезти Полину домой. Репост или даже 100 руб. РЕШАЮТ, как оказалось. Отметили родственники

Фото: Instagram / ps_polina_strelets