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Родившие до 1 апреля петербурженки могут получить по 5 тыс. рублей
Сегодня, 21:49
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smirenny

Родившие до 1 апреля петербурженки могут получить по 5 тыс. рублей

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С первого января следующего года материнский капитал для петербурженок увеличат на 3,7%.

В пятницу, 25 декабря, управляющая отделением Пенсионного фонда России по Петербургу и Ленинградской области Мария Ларионова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала, что с нового года в Северной столице материнский капитал увеличат на 3,7%. 

По словам специалиста, изменилась  форма оформления электронного сертификата на ребенка. Так, после регистрации ребенка в пенсионный фонд попадает информация, оформляется электронный сертификат, и все сведения отправляются в личный кабинет мамы.

Ларионова отметила, что чаще капитал тратят на улучшение жилищных условий, либо на образование. Также деньги можно направить на накопительную пенсию мамы, социальную адаптацию детей инвалидов.

Материнский капитал в форме сертификата начисляют автоматически. 

Ранее мы писали, что на новогодние выплаты петербургским семья выделили более 500 миллионов рублей.

Фото: pixabay

Теги: выплаты, социальные выплаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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