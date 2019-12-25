Родившие до 1 апреля петербурженки могут получить по 5 тыс. рублей

С первого января следующего года материнский капитал для петербурженок увеличат на 3,7%.

В пятницу, 25 декабря, управляющая отделением Пенсионного фонда России по Петербургу и Ленинградской области Мария Ларионова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала, что с нового года в Северной столице материнский капитал увеличат на 3,7%.

По словам специалиста, изменилась форма оформления электронного сертификата на ребенка. Так, после регистрации ребенка в пенсионный фонд попадает информация, оформляется электронный сертификат, и все сведения отправляются в личный кабинет мамы.

Ларионова отметила, что чаще капитал тратят на улучшение жилищных условий, либо на образование. Также деньги можно направить на накопительную пенсию мамы, социальную адаптацию детей инвалидов.

Материнский капитал в форме сертификата начисляют автоматически.

Ранее мы писали, что на новогодние выплаты петербургским семья выделили более 500 миллионов рублей.

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