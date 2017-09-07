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Родителям петербургских школьников рассказали о последствиях участия в митингах

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В четверг, 7 сентября в нескольких петербургских школах состоялись родительские собрания, в ходе которых обсуждалось участие в митингах.

Как сообщает "Фонтанка", в ряде петербургских школ провели родительские собрания на тему участия в несанкционированных митингах.

Собрания проводились в нескольких школах Центрального и Василеостровского районов. Родителям 6-11-классников рассказали о том, что за участие в подобных акциях можно получить штраф, а также встать на учет в полиции.

Также родителям говорили о террористах, зацеперах и упомянули о профилактике суицида.

Сообщается, что комитет по образования был не в курсе о том, чтобы школам давалась какая-то установка о единых темах на родительских собраниях.

Теги: митинги , новости спб
Категории: Новости СПб

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