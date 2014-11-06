Родителям, чьих детей не взяли в детский сад из-за отсутствия мест, могут назначить ежемесячные выплаты

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Депутаты от фракции "Новые люди" внесли на рассмотрение в Государственную думу проект о ежемесячной выплате родителям, чьих детей не взяли в детский сад из-за отсутствия мест. Авторами соответствующей инициативы стали парламентарии из нижней палаты Владислав Даванков, Ксения Горячева, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин. Текст документа по СМИ распространила пресс-служба законодателей. Они предложи ли коллегам дополнить Восьмую статью закона "Об образовании" новой частью. Пункт будет касаться обязательств со стороны региональных властей по предоставлению ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет, поставленных на учет для предоставления места в муниципальных детских садах, которым ранее было отказано в детском саду из-за нехватки мест. Депутаты считают, что размер и порядок такой социальной выплаты должны устанавливать власти на местах.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что сейчас государственные меры поддержки семей, которые не получили место в детском саду, устанавливаются регионами по их усмотрению. Однако в России требуется внедрить единый федеральный стандарт такой выплаты. Данное решение позволит правительству устранить дисбаланс в обеспечении семей финансовой поддержкой.

В Госдуме предложили ужесточить правила трудоустройства мигрантов.

Фото: Piter.tv