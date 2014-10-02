Родители школьников устроили протест против дистанционного обучения у мэрии Екатеринбурга

Присутствующие требуют от властей подтверждения того факта, что введение "удаленки" является правовым.

В Екатеринбурге родители школьников вышли на протест против дистанционного обучения у городской мэрии. Об этом сообщает информационное интернет-агентство URA.RU.

Отмечается, что у мэрии собралось около 20 человек. Они требуют подтверждения того факта, что введение "удаленки" является правовым.

Мы требуем объяснения и документального подтверждения. Потому что дети фактически не учатся, образования не получают. Дистант – это не образование. из комментария одного из участников протеста

К собравшимся вышел начальник городского департамента образования Константин Шевченко. После выслушивания обращений присутствующих он заявил, что мэрия рекомендует организовать в школах смешанное обучение. Шевченко отметил, школы и детские сады принимают самостоятельное решение о переводе детей на дистанционное обучение, опираясь на рекомендации властей.

Отметим, в начале ноября свердловское министерство образования выпустило приказ о введении "удаленки" в школах и колледжах с 8 по 13 ноября. Согласно документу, учащиеся 5-11 классов должны заниматься дистанционно, а 1-4 – продолжать учебу в очном режиме.

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