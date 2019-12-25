Роддом в Сосновом Бору станет изолятором для больных коронавирусом

На данный момент в здании еще остаются роженицы.

В течение следующих двух недель роддом в городе Сосновый Бор планируют перепрофилировать в изолятор для больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба ЦМСЧ №38.

Пока врачи продолжают принимать роды, но в отделении уже подготовили 45 коек к кислородной поддержкой и палату с тремя аппаратами ИВЛ. При необходимости, учреждение может предоставить еще около 80 дополнительных коек.

Напомним, что с понедельника, 13 апреля, гинекологи приникают беременных на дому. Справочную информацию можно получить дистанционно, обратившись по телефону 8(81369)402-10.

Экстренные роды продолжат принимать в здании сосновоборской больницы, а во всех остальных случаях женщин будут Перинатальный центр Гатчины на каретах скорой помощи. Оптимальный маршрут уже определила служба Здравоохранения.

Ранее мы сообщали о том, что положительный тест сотрудника ЛАЭС на коронавирус оказался ложным. Таким образом, в Сосновом Бору до сих пор не подвержено ни одного случая заболевания.

Фото: http://fmbaros.ru