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Роботодателей при найме могут обязать отдавать приоритет российским гражданам

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Министерство труда хочет инициировать изменения в порядке определения потребности в иностранной рабочей силе.

В России может подвергнуться изменениям порядок приема граждан на квалификационную работу. В отчете Минтруда, который имеется в распоряжении "Известий, предлагается обязать работодателей отдавать предпочтение российским гражданам, а не иностранцам.

Министерство труда хочет инициировать изменения в порядке определения потребности в иностранной рабочей силе. Изменения могут затронуть политике в области трудовой миграции в целом.

Напомним, в настоящий момент работодателей не обязывают отдавать предпочтение гражданам страны при найме. Законодательством пока предусмотрены только льготы для ряда отраслей на количество иностранных сотрудников. Так, в в строительных организациях их должно быть не более 80%.

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Теги: минтруд
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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