Человекоподобный робот Skybot F-850 собрали в Петербурге.

В четверг, 10 октября, стало известно о том, что робот "Федор" станет товарным знаком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

Известно, что "Роскосмос" подал сразу две заявки. Ведомство планирует зарегистрировать человекоподобного робота, как на словесный товарный знак — надпись латиницей FEDOR. Также "Роскосмос" планирует запатентовать изображение стоящего робота.

Напомним, что человекоподобного робота Skybot F-850 собрали в Петербурге. Он создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС.

Ранее мы сообщали о том, что вернувшийся из космоса робот "Федор" предложил создать аватаров для покорения Солнечной системы.

Фото:twitter.com/FEDOR37516789