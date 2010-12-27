Роберто Манчини: главное, чтобы голы забивали

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После матча "Зенит" - "Русенборг", который завершился победой петербургской команды со счетом 3:1, главный тренер сине-бело-голубых поделился с журналистами впечатлениями от игры. По его словам, главное, чтобы футболисты забивали голы, кто именно это будет делать - не важно.