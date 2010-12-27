Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился с журналистами своими впечатлениями после матча с "Русенборгом", в котором петербуржцы выиграли со счетом 3:1. Такая информация появилась на официальном сайте "Зенита".
На пресс-конференции после матча Роберто Манчини заявил, что цель петербургской команды - выйти из группы с первого места, а о ротации речи и не идет.
Также главный тренер "Зенита" отметил, что хет-трик Ригони - это, безусловно, радует, но важно, чтобы голы забивали разные игроки.
Ранее мы сообщали, что "Зенит" выиграл "Русенборг" .
Фото: ВКонтакте/Зенит
Роберто Манчини: главное, чтобы голы забивали
После матча "Зенит" - "Русенборг", который завершился победой петербургской команды со счетом 3:1, главный тренер сине-бело-голубых поделился с журналистами впечатлениями от игры. По его словам, главное, чтобы футболисты забивали голы, кто именно это будет делать - не важно.
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился с журналистами своими впечатлениями после матча с "Русенборгом", в котором петербуржцы выиграли со счетом 3:1. Такая информация появилась на официальном сайте "Зенита".