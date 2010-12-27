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Супруга Манчини прилетит в Петербург вместо мужа
Сегодня, 16:08
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alexandra08
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Супруга Манчини прилетит в Петербург вместо мужа

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Она приедет для обсуждения расторжения контракта с клубом.

Супруга и адвокат главного тренера "Зенита" Роберто Манчини Сильвия Фортини прилетит в Петербург.  Об этом 10 мая сообщает издание "Чемпионат". Юрист приедет для обсуждения расторжения контракта с клубом.

Фортини прилетит в Россию для того, чтобы встретиться с президентом клуба Сергеем Фурсенко и обсудить уход тренера.

Напомним, что контракт Манчини с руководством "Зенита" заключён до 2020 года. Раньше стало известно, что в мае Роберто Манчини станет тренером сборной Италии по футболу.

Фото: Piter.TV

Теги: зенит , манчини , роберто манчини , фк зенит
Категории: Новости СПб Спорт Футбол в России и Европе

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