Спорт с Никитой Гулиным: Дзюба, Кубок Татарина и немного волейбола

Всем привет! Это спорт на Piter.TV, я Никита Гулин, и еженедельно по понедельникам подводим итоги спортивной недели Санкт-Петербурга, а также всех значимых событий с участием петербургских спортсменов.

"Зенит" на прошедшей неделе сыграл два матча, в которых заработал четыре очка. Одну игру дома выиграл у московского "Динамо", вторую на выезде сыграл вничью с тульским "Арсеналом". Конечно обидно, что вновь арендованный игрок забивает в ворота твоей команды и лишает тебя двух очков, но видно такова судьба Роберто Манчини.

Но сначала всё-таки о положительном, в игре "Зенита", отмечу, что в обоих матчах решали судьбу забитых переломных мячей игроки, вышедший на замену. В игре против "Динамо" семнадцатилетний Илья Скроботов, выйдя на 88-ой минуте уже в компенсированное время после подачи со стандарта забил гол. До этого в таком возрасте не отличался за "Зенит" никто, даже Александр Кержаков был чуть постарше, забивая "Спартаку" на "Петровском".

В матче против тульского "Арсенала" опять же, вышедший на замену Далер Кузяев забил два гола, причём "Зенит" на этот момент проигрывал. И даже играя против десятерых соперников, вторую желтую схватил Горбатенко, казалось бы, не имел ни малейшего шанса для того, чтобы перевести ситуацию в свою пользу. Но опять же это стоит отметить, как положительную динамику, игроки выходящие на замену делают свое дело и это приносит результат. В отличие от того, как играет нападение и оборона, вот это конечно катастрофа, поскольку Скроботов - защитник, но забил гол после стандарта, Далер Кузяев игрок средней линии с игры забил два мяча, действуя в общем-то в своей собственной игровой манере. Но игра Дриусси и Заболотного опять за рамками цензурных выражений, а в обороне опять блистает "в кавычках" Бранислав Иванович. В случае с забиванием третьего мяча "Арсенала", не первый раз я отмечаю подобное действие этого защитника на линии своей штрафной. Ни малейшего сопротивления он не оказывает атакующему сопернику, и в этот раз именно удар из-под Ивановича позволил Артему Дзюбе забить третий гол на добивании, тем самым сравнять счет и лишить "Зенит" двух очков, которые на тот момент выводили нашу команду на второе место в турнирной таблице.

Не сложилось, и опять же Манчини скажет, что Дзюба ему ничего не доказал своей игрой, но факт остается фактом. Игроки арендованные у "Зенита", "Зениту" забивают, лишая команду пяти очков в сумме, вспомним Шатова, забившего за "Краснодар", который в итоге выиграл, и Дзюбу, сравнявшего счёт в игре, казалось бы уже выигранной. Арифметика проста пяти очков лишили "Зенит" в очных встречах арендованные у него же игроки, тем самым 5 миллионов евро потерял "Зенит" по формуле, о которой я однажды говорил. Каждое добытое в Чемпионате России очко равняется одному миллиону евро, так вот арендованные игроки, заплатившие по 120 тысяч евро из своего кармана, а по сути из кармана "Зенита", где продолжают получать частичную зарплату, то есть вместе 240, отняли у Зенита пять миллионов. Печальная история, и это прямой удар по реноме Манчини, которого, кстати, флагман российской спортивной прессы настойчиво отправляет и отправляет в отставку. Центральная ведущая спортивная газета даже целый конкурс объявила, какой тренер нужен "Зениту", несмотря на то, что "Зенит" об отставке Манчини дефакто не утверждал ничего. Ну, это понятно так всегда происходит когда московские команды имеют проблемы на финише чемпионата, федеральная газета с московской пропиской вносит сумятицу в расклады, и оказывает серьезное психологическое воздействие. А если посмотреть на то, какие эксперты были привлечены к разбору вопроса, кто может прийти на смену Манчини, то это собственные корреспонденты газеты, и разброс был колоссальный. От совершенно невозможных, как мне кажется, персоналий, таких как работавший в "Спартаке" Унаи Эмери, и подписавшего двухлетний контракт с "Уфой" Сергея Семака до совершенно не проявившего себя пока, как тренер, классного в прошлом футболиста Синиши Михайловиче. Снова шапито, зря мутят воду, Манчини и так плавает.

На грани поражения в финале плей-офф чемпионата России находится и волейбольный петербургский "Зенит". Но если первый матч в Казани петербуржцы проиграли в чистую со счетом 0 : 3, то во второй игре получилась настоящая борьба. Александр Волков и вышедший в стартовом составе Сергей Червяков раз за разом блокировали атаки соперников; Павел Панков тонко пасовал на выигрышные мячи, остальные держали прием и реализовали каждый шанс в атаке. Пожалуй, первые две партии этого матча – особенно учитывая его статус и имя соперника "Зенит-Казань" стали лучшими для петербуржцев в сезоне. В концовке второго сета, завершившегося с разгромным перевесом гостей, Владимир Алекно вынужден был усадить на скамейку запасных Алексея Вербова, Максима Михайлова и Александра Бутько. Недаром основной диагональный питерской команды Дражен Лубурич после матча № 1 говорил, что ему и партнерам необходимо усилить ввод мяча в игру – петербуржцы не только регулярно исполняли эйсы, но и, выбивая казанцев с приема, заметно усложняли соперникам игру в атаке. Однако в третьей партии "Зенит-Казань" наглядно продемонстрировал, почему именно он является действующим победителем клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов. Лидеры команды регулярно принялись вколачивать мячи в площадку, в то время как у петербуржцев атака разладилась. Многочисленные замены, предпринятые Александром Климкиным, изменить ход сета не помогли. В четвертом сете у петербуржцев было несколько реальных шансов на победу, на тай-брейке после очередного эйса в исполнении Панкова "Зенит" повел – 3:2. Но вскоре дошла очередь вводить мяч в игру до лучшего игрока мира Вильфредо Леона, и счет быстро превратился из 4:3 в пользу "Зенита" петербургского в 7:4 – в пользу уже казанцев. Воодушевленные хозяева упустить это преимущество уже не могли. И в итоге довели драматичный матч до победы. Третий матч в серии до трех побед состоится в Санкт-Петербурге, на "СИБУР АРЕНЕ" в субботу 28-го апреля в 19.00. Отступать некуда, надо побеждать.

Пока Кубок Гагарина неофициально переименовывается в Кубок татарина, по случаю третьей победы казанского "Ак Барса" в этом турнире, петербургский СКА пеподписывает своего лидера Павла Дацюка ещё на один сезон. Это хорошая новость с той точки зрения,

что такой большой мастер продолжит свою карьеру именно в Санкт-Петербурге, иначе после отъезда Ильи Ковальчука в НХЛ, о котором он заявил очень решительно, просто некого будет рисовать на афишах. Дацюк в своей 39 лет, конечно, физически уже не тот, что даже пять лет назад, но тем не менее он великий мастер, и сохранение его чрезвычайно важно, поскольку и у Никиты Гусева еще один кот контракта с петербургским клубом, и эта связка замечательно проявила себя не только в регулярном сезоне, но и на Олимпийских играх. Жаль к ним нельзя добавить Кирилла Капризова, который связан контрактом с ЦСКА до 2020 года, хотя как знать, что может быть сделано в интересах сборной России на уровне двух базовых ее клубов. Будем ждать продолжения подписаний контрактов, пока объявлено только трех игроках, это Дацюк, Тихонов, и Рундблад.

Четыре матча на минувшей неделе были сыграны в финале высшей хоккейной лиги, петербургское Дерби между командами "СКА-Нева" и "Динамо". В серии до четырех побед 3 : 1 ведет "Динамо", матчи проходят чрезвычайную упорно, об этом говорит и счет 1 : 0 в первой встрече, и победа "СКА-Невы" в овертайме третьего матча. Ну, и естественно болельщики в отсутствии главного финала сезона в Континентальной Хоккейной Лиге, с удовольствием ходят на дерби. "Юбилейный" раскупается подчистую, 6,5 тысяч зрителей, аншлаги. А вот армейцы вместо того чтобы играть в Ледовом дворце, поскольку для матчей Кубка Гагарина были зарезервированы под главную команду в надежде на финал, играют в Хоккейном городе с вместимостью арены в полторы тысячи зрителей. Насколько я знаю, этот вопрос рассматривался на совещании армейского руководства, но было принято решение "продвигать новую площадку". На самом деле перенос матчей "СКА-Невы" в Ледовый дворец, обернулся бы множеством проблем, реклама, билеты, безопасность, просто геморой, который оказался никому не нужен. Ну, да ладно болельщик потерпит, так или иначе, а на этой неделе будет определён обладатель Кубка Петрова, пятый матч в среду в 19.30 в "Юбилейном", а пока смотрим голы финальной серии, которые пока, к сожалению, по телевизору не показывают.

Фото: ska.ru, vczenit-spb.ru, fc-zenit.ru.