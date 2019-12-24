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Роберт Паттинсон намерен уйти в порно в случае провала "Бэтмена"

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Он назвал работу над "Бэтменом" достижением.

Во вторник, 24 декабря, стало известно о том, что Роберт Паттинсон намерен уйти в порно в случае провала "Бэтмена". Об этом сообщает издание The Guardian.

Актер заявил, что сменит профиль карьеры и начнет сниматься в артхаусном кино для взрослых. По словам Паттинсона, для него работа над "Бэтменом" — достижение. Кроме того, артист отметил, что он всегда чувствовал связь с этим персонажем.

"Я думаю, что у меня хороший вкус в кино",

— отметил он

Напомним, что роль темного рыцаря в предстоящем фильме Мэтта Ривза получил звезда фильма  "Сумерки" Роберт Паттинсон.  Фильм о Бэтмене кинокомпания Warner Bros. будет снимать на киностудии Leavesden в Великобритании. 

Видео: Variety

Теги: кино, культура, роберт паттинсон
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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