Он назвал работу над "Бэтменом" достижением.

Во вторник, 24 декабря, стало известно о том, что Роберт Паттинсон намерен уйти в порно в случае провала "Бэтмена". Об этом сообщает издание The Guardian.

Актер заявил, что сменит профиль карьеры и начнет сниматься в артхаусном кино для взрослых. По словам Паттинсона, для него работа над "Бэтменом" — достижение. Кроме того, артист отметил, что он всегда чувствовал связь с этим персонажем.

"Я думаю, что у меня хороший вкус в кино", — отметил он

Напомним, что роль темного рыцаря в предстоящем фильме Мэтта Ривза получил звезда фильма "Сумерки" Роберт Паттинсон. Фильм о Бэтмене кинокомпания Warner Bros. будет снимать на киностудии Leavesden в Великобритании.

Видео: Variety