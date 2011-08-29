Роберт Хабек: Венгрия изолирует себя в Европе при решении об оплате газа в рублях

Министр Германии по экономике недоволен решением Венгрии платить РФ в рублях за энергетические поставки.

В ФРГ заявили, что Венгрия изолирует себя в Европе при решении об оплате газа в рублях. Соответствующее заявление немецкий вице-премьер, министр по вопросам энергетики Роберт Хабек. Журналисты попросили чиновника прокомментировать заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что Будапешт готов выплачивать России средства за поставки природного газа в рублях. По мнению Хабека, таким постановлением европейская страна изолирует себя из регионального сообщества.

Это изолирует Венгрию. Роберт Хабек, министр по экономике Германии

Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт готов платить за газ в рублях, если Россия этого потребует. Ранее глава местного правительства сказал прессе о том, что его страна не будет следовать примеру Вашингтона и присоединяться к запрету на торговлю с Россией энергоносителями. По мнению премьера Венгрии, о таком решении "не может быть и речи", так как такое решение станет непосильным беренем для Венгрии.

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Фото и видео: YouTube / phoenix