Глава Минфина Литвы предложила на уровне ЕС обсудить приостановку членства России в МВФ

Гинтаре Скайсте назвала новые меры давления на РФ из-за Украины.

Глава министерства по финансам Литвы предложила на уровне Евросоюза обсудить приостановку членства России в Международном валютном фонде и Всемирном банке. Соответствующее заявление Гинтаре Скайсте сделала во время прибытия на заседание Совета по экономике ЕС, которое проводится в Люксембурге.

Я думаю, что мы должны поговорить о международных финансовых организациях, таких как МВФ и Всемирный банк, и приостановить российское присутствие в них. Гинтаре Скайсте, глава Минфина Литвы

Эксперт считает, что Евросоюзу связи с продолжением специальной военной операции России на Украине требуется рассмотреть возможность полного прекращения энергетических закупок у российской стороны нефти, газа и угля. Гинтаре Скайсте призвала коллег отключить Сбербанк и Газпромбанк от SWIFT, а также закрыть европейские порта и дороги для ввоза российских товаров.

Глава МИД Германии исключила введение эмбарго на поставки российского газа.

Фото и видео: European Commission

