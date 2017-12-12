ъемками картины займётся киностудия Warner Bros.

Актер Роберт Де Ниро может сыграть в новом фильме о Джокере. Об этом сообщает издание "The Hollywood Reporter".

Съемками картины займётся киностудия Warner Bros. Пока с актёром ведутся переговоры. В случае, если стороны придут к согласию, Ди Ниро сыграет телеведущего, имеющего непосредственное отношение к истории возникновения Джокера.

Как сообщает издание "The Hollywood Reporter", создатели будущей ленты решили пригласить Де Ниро после просмотра фильма Мартина Скорсезе "Король комедии". Актер исполнил там главную роль. Несмотря на то, что картину снимали в 1982 году, продюсеры увидели полезные параллели этих проектов.

Напомним, ранее Piter.TV писал о том, что Робер Де Ниро хочет переехать в Россию из-за любви к пельменям. Голливудский актер рассказал журналистам, что не исключает возможности получения российского гражданства.

Фото: кинопоиск.