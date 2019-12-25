Во Всеволожском районе задержали рыжую закладчицу наркотиков

Женщина работает в даркнет-магазине.

В среду, 17 марта, полиция задержала наркозакладчицу в квартире на улице Добровольского во Всеволожском районе Ленобласти. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, рыжую 29-летнюю женщину вычислили в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотиков.

Известно, что злоумышленница работает в даркнет-магазине наркотиков, выполняя роль закладчика мастер-кладов. В ходе обыска в квартире задержанной полиция обнаружила и изъяла два пакета с мефедроном общей массой около 1,5 килограмма. Изъяты также компьютер, несколько мобильных телефонов и упаковочный материал.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД