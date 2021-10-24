Рынок новостроек прибавил 17% в апреле в Петербурге

Апрель стал самым активным месяцем с начала года.

В апреле 2025 года в Санкт-Петербурге заключили 2923 сделки с квартирами в новостройках, что на 17% больше, чем в марте. По данным аналитиков портала Dataflat, это четвертый месяц подряд, когда рынок демонстрирует рост: в январе зафиксировали 2035 сделок, в феврале — 2549, а в марте — 2484. За первые четыре месяца года продали почти 10 тысяч квартир общей площадью 388,6 тыс. квадратных метров.

Апрель стал самым активным месяцем с начала года, однако эксперты предупреждают, что в годовом сравнении рынок может сократиться на 25–30% по сравнению с 2024-м. Ожидается, что по итогам года объем продаж составит 30–35 тысяч объектов, что все еще ниже докризисных показателей.

Аналитики связывают текущий рост с сезонным фактором и локальным оживлением спроса, но отмечают, что общая динамика рынка остается сдержанной из-за экономической нестабильности и высокой стоимости кредитования.Р

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Фото: Piter.TV