Рынок ипотеки в Петербурге и Ленобласти рухнул вдвое

Рынок ипотечного кредитования на покупку индивидуальных домов в Петербурге и Ленинградской области показал значительное снижение. По данным Центробанка, с января по август 2025 года в Северной столице было оформлено 670 кредитов, что на 53,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Объём выданной ипотеки составил 4,49 млрд руб, сократившись на 41,5%. При этом средняя сумма кредита выросла с 5,36 млн руб до 6,71 млн руб.

В Ленинградской области в указанный период зарегистрировано 289 ипотечных займов, что на 45,7% ниже прошлогоднего уровня. Общий объём выданной ипотеки снизился на 33,3%, составив 1,49 млрд руб. Средняя сумма кредита увеличилась с 4,21 млн руб до 5,17 млн руб., сообщает "Ведомости. Северо-Запад".

По словам руководителя "Циан.Аналитики" Алексея Попова, падение спроса связано с ростом стоимости отделочных работ, нехваткой специалистов и высокими рыночными ставками. Несмотря на то что семейная ипотека позволяет снизить ставку до 6%, средняя ставка для индивидуального жилья составляет 8,44% в Петербурге и 10,71% в Ленобласти.

