Риелтор Перескокова объяснила, как купить квартиру после очередного повышения ставок

Эксперт посоветовала россиянам брать рассрочку только без удорожания.

Риелтор Наталья Перескокова объяснила, как купить квартиру после очередного повышения ставок по ипотеке. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, люди будут решать вопросы с недвижимостью при любых обстоятельствах, а процесс продажи недвижимости будет продолжаться. Риелтор посоветовала россиянам обращать внимание на условия договора и брать рассрочку только без удорожания.

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Фото: Piter.tv