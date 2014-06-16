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Риелтор Перескокова объяснила, как купить квартиру после очередного повышения ставок
Сегодня, 13:04
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Риелтор Перескокова объяснила, как купить квартиру после очередного повышения ставок

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Эксперт посоветовала россиянам брать рассрочку только без удорожания.

Риелтор Наталья Перескокова объяснила, как купить квартиру после очередного повышения ставок по ипотеке. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, люди будут решать вопросы с недвижимостью при любых обстоятельствах, а процесс продажи недвижимости будет продолжаться. Риелтор посоветовала россиянам обращать внимание на условия договора и брать рассрочку только без удорожания.

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Фото: Piter.tv

Теги: ипотека, повышение ставок, покупка квартиры, риелтор
Категории: Лента новостей, Новости России,

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