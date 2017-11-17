Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 15:14
0
MShaffter
3216
Код вставки плеера

Рыцарский поступок тюменца восхитил соцсети

0
 
 

В сети появилось доброе видео из Тюмени.

Очевидец, к сожалению необычного в наше время, поступка опубликовал видео со своего видеорегистратора.

Действие произошло на одной из улиц Тюмени накануне днем, 16 ноября. Автомобили остановились на красный сигнал светофора и спокойно ждали, когда им можно будет ехать. У перехода стояла старушка с палочкой и не решалась перейти проезжую часть. Молодой человек, водитель авто, которое стояло у самого перехода, включил "аварийку" и вышел из салона. Парень помог бабушке перейти дорогу, затем сел в свой автомобиль и поехал дальше.

Пользователей социальный сетей восхитил поступок молодого мужчины.  

Видео: YouTube/Vitaly Taxidriver72

 
Теги: благородный поступок , новости регионов , общество , помощь пожилым , тюмень
Категории: Общество Новости России Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5