Рыцарский поступок тюменца восхитил соцсети

В сети появилось доброе видео из Тюмени.

Очевидец, к сожалению необычного в наше время, поступка опубликовал видео со своего видеорегистратора.

Действие произошло на одной из улиц Тюмени накануне днем, 16 ноября. Автомобили остановились на красный сигнал светофора и спокойно ждали, когда им можно будет ехать. У перехода стояла старушка с палочкой и не решалась перейти проезжую часть. Молодой человек, водитель авто, которое стояло у самого перехода, включил "аварийку" и вышел из салона. Парень помог бабушке перейти дорогу, затем сел в свой автомобиль и поехал дальше.

Пользователей социальный сетей восхитил поступок молодого мужчины.

Видео: YouTube/Vitaly Taxidriver72