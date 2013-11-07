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Рыбакина вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

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Четвертая ракетка мира обыграла Бренду Фрухвиртову из Чехии.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции.

Соперницей четвертой ракетки мира была чешская спортсменка Бренда Фрухвиртова. Рыбакина одержала победу со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.

Во втором круге "Ролан Гаррос" Рыбакина встретится с еще одной представительницей Чехии, Линдой Носковой.

Ранее мы сообщали, что Медведев проиграл в первом круге "Ролан Гаррос".

Видео: YouTube / Roland-Garros

Теги: wta, бренда фрухвиртова, елена рыбакина, ролан гаррос
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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