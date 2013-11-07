Рыбакина вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции.
Соперницей четвертой ракетки мира была чешская спортсменка Бренда Фрухвиртова. Рыбакина одержала победу со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.
Во втором круге "Ролан Гаррос" Рыбакина встретится с еще одной представительницей Чехии, Линдой Носковой.
Ранее мы сообщали, что Медведев проиграл в первом круге "Ролан Гаррос".
Видео: YouTube / Roland-Garros
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