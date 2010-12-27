Депутат ЗакСа просит проверить Роспотребнадзор из-за выписываемых им штрафов

Депутат петербургского парламента Максим Резник обратился в городскую прокуратуру с просьбой проверить избирательность инспекций Роспотребнадзора.

Депутат Законодательного собрания Максим Резник направил просьбу в городскую прокуратуру о проверке недобросовестности Роспотребнадзора Петербурга. Также обращения разослали главе ведомства и бизнес- омбудсмену.

Парламентарий считает, что Роспотребнадзор притесняет малый бизнес, арендующий помещения в жилых домах. Речь идет о заведениях, использующих музыкальное сопровождение при обслуживании клиентов. Резник уверен, что выписываемые им штрафы избирательны и иногда неадекватны. Административная статья, по которой штрафуют за слишком громкий звук, написана слишком расплывчиво, что увеличивает ее коррупционный потенциал.

Депутат уверен, что неоднозначная трактовка понятий дает возможность для давления на предприятия. А это угрожает парализовать работу сотен предприятий малого и среднего бизнеса в Петербурге.