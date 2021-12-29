Резиденты ОЭЗ Петербурга инвестировали в проекты 11 млрд рублей в 2021 году

Особая экономическая зона была создана 15 лет назад.

Резиденты "Особой экономической зоны" Санкт-Петербурга вложили в свои проекты 11,1 млрд рублей в 2021 году. Объем выручки составил 92 млрд рублей. Это на 85% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба "ОЭЗ".

Количество рабочих мест по итогам года достигло 833. По сравнению с 2020 — увеличение почти в 2 раза. Совокупная сумма налогов в бюджет РФ составила 15,7 млрд рублей, в городской бюджет — 6,2 млрд рублей. Это составляет более трети от общего объема налогов.

Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" ― это инновационная площадка для реализации крупных бизнес-проектов по разработке и производству высокотехнологической продукции, предлагающая льготы, преференции и поддержку государства. Она была запущена в Петербурге 15 лет назад. За все это время объем инвестиций составил 73,7 млрд рублей.

Ранее Piter.TV писал о том, что в 2022 году в Петербурге появится завод по производству вакцины "Спутник Лайт".

Фото: russez.ru