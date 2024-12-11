Режиссёром нового скетчкома "Демис и Марина" на телеканале ТНТ стал петербуржец Саша Абдуллаев

13 января в 20.00 на ТНТ состоится премьера нового скетчкома "Демис и Марина". Режиссёр сериала – Саша Абдуллаев из Петербурга, а главные звёзды проекта – Демис Карибидис и Марина Кравец. Не секрет, что популярные комики знакомы много лет, а их дуэт давно полюбился поклонникам Comedy Club. Теперь у юмористов появится собственный проект с их участием.

В каждом эпизоде Демис и Марина будут появляться в неожиданных образах, а также сыграют самих себя. У серий будет своя сюжетная линия, отражающая не только закулисье шоу-бизнеса или телевидения, но и повседневные проблемы, с которыми регулярно сталкиваются комики в реальной жизни. Вместе с тем, в историю интегрированы скетчи, логически связанные с основным сюжетом. В этих отрывках Демис и Марина смогут сыграть разнообразных персонажей, попадающих в смешные, а порой и абсурдные ситуации.

Мне хотелось бы просто пожелать всем петербуржцам приятного просмотра. Мы сняли очень светлый и добрый сериал с особенной атмосферой, в которую захочется попадать прохладными серыми вечерами. Скажем так, малюсенький, скромненький вечерний праздник для всей семьи. Не такой, конечно, как праздник корюшки, но, надеюсь, всем тоже понравится. Саша Абдуллаев, режиссер

Производством скетчкома занималась компания Ген Продакшн. Режиссер - Саша Абдуллаев ("Камера! Мотор!"), генеральные продюсеры – Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский, креативные продюсеры – Демис Карибидис, Гарик Мартиросян, Виталий Коломыцев, Сергей Минеев. В сценарную группу проекта вошли: Демис Карибидис, Виталий Коломыцев, Гарик Мартиросян, Андрей Шелков, Максим Ткаченко, Армен Погосян, Владислав Луценко, Алексей Леонов.

Уверен, что народ по достоинству оценит наш сериал, так как в нем есть именно то, что зритель любит видеть в нашем исполнении, но уже на другом уровне. В нашем скетчкоме юмор непрямой и не в лоб, в некоторых моментах придется даже подумать. Я считаю, что всё, что прекрасно художественно, имеет долю подлинности – это и про наш сериал в том числе. И я уверен, что этот проект ждет успех, поскольку в нем прослеживается наш актерский рост. Демис Карибидис, автор и продюсер

Проект "Демис и Марина" априори встает в перечень моих любимых! С Демисом мы создали на сцене Comedy Club множество образов, сыграли огромное количество миниатюр, которые успели полюбить зрители, что для нас очень ценно. Кроме того, мы просто давно дружим, общаемся семьями, наши дети любят играть вместе. Когда работа и жизнь сочетаются так органично — это большое счастье! Собственно, это же отражено и в нашем сериале, который, надеюсь, люди посмотрят с большим удовольствием на канале ТНТ! Отдельная благодарность всем, кто создавал этот скетчком и, конечно, нашему "рулевому" - режиссеру Саше Абдуллаеву! Всем приятного просмотра и отличного настроения! Марина Кравец, актриса

Смотрите скетчком "Демис и Марина" с 13 января в 20:00 на ТНТ!

Фото: ТНТ