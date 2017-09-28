Режиссер сериала "Физрук" рассказал о погибшем актере Егоре Клинаеве

Дмитрий Губарев рассказал о Клинавеве, который скончался в ДТП на МКАД.

"Ему было все интересно. Настолько интересно, что, мне кажется, он даже сбегал с уроков, чтобы приходить и наблюдать за чужими сценами, в которых он не участвовал. Настолько был внимателен и погружен в процесс", - делится воспоминаниями о погибшем режиссер сериала "Физрук".

Как рассказал Дмитрий Губарев, погибший жил на съемочной площадке в течене всего рабочего времени. Отметим, что съемки третьего сезона сериала "Физурк" длились полтора года. О смерти актера режиссер узнал от Дмитрий Нагиева, он собщил о произошедшей трагедии по телефонному звонку.

"Он просматривал, как снята сцена, и просил дубль, даже если мы считали, что хорошо. Всегда считал, что может сделать лучше. Мы даже начали смеяться, что молодая звезда требует дополнительного дубля", - добавил Губарев.

Видео: YouTube/МОСРЕГ