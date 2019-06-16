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Юрий Быков объявил о паузе в создании остросоциального кино

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Режиссер хочет сосредоточиться на других историях.

Режиссер Юрий Быков решил сделать паузу в работе над остросоциальным кино. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Сочи.

Быков заявил о том, что хочет отойти от темы политики и поработать над другими историями. Режиссер признался, что количество сил и эмоций, потраченных на прошлые фильмы, его "выпотрошили".

В 2017 году Юрий Быков объявлял о том, что уходит из профессии после критики в адрес сериала "Спящие". Но фильм "Сторож" вошел в основной конкурс российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи". Несмотря на это, режиссер заявил, что "на ненависти невозможно двигаться дальше".

Видео: Кинопоиск ; AMEDIATEKA

Теги: кино, кинофестиваль кинотавр, юрий быков
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Культура, Кино,

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