Режиссер Павел Подервянский скончался на 87-м году жизни

Основатель и руководитель Театра драматических импровизаций скончался на 87-м году жизни.

Сегодня, 8 марта, в 12.30 в возрасте 86 лет ушел из жизни основательно и руководитель Театра Драматических Импровизаций, его главный режиссер Павел Подервянский. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

До своего 87-летия Павел Павлович не дожил всего несколько недель, - говорится в сообщении. - С 1978 года он начал развивать идеи замечательного театрального педагога Демидова, отступив от общепринятой системы Станиславского. Так возник Театр Драматических Импровизаций – "театр проживания", где актеры действуют на сцене спонтанно, "здесь и сейчас в первый раз". Сами идеи театра импровизаций изложены Подервянским в его статьях и книгах. Говорится в сообщении

Павел Подервянский проработал режиссером в различных театрах Ленинграда и Петербурга 62 года, поставил около 250 спектаклей. С 1978 года он начал развивать идеи "театра проживания", когда актеры действуют на сцене спонтанно. Так и возник Театр Драматических Импровизаций.