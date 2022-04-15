Режиссер "Эпидемии" признался, что планирует отснять и третий сезон сериала

Зрителей ждут новые герои.

Сегодня, 15 апреля, пройдет премьера второго сезона сериала "Эпидемия". Режиссер и актеры кинокартины рассказали телеканалу "Санкт-Петербург" об особенностях новых серий и о творческих планах.

Напомним, по сюжету группа москвичей во время вспышки вируса спасается на острове в Карелии. Чтобы выжить, чужие люди становятся командой в первом сезоне. В новых сериях зрители увидят уже настоящих друзей. Кроме того, появятся и новые герои. Вместе они продолжат дорогу, но куда - осталось загадкой.

Режиссер сериала и актеры Наталья Зайцева и Эльдар Калимулин заявили, что зрители увидят и третий сезон.

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Фото: YouTube / скриншот трейлера "Эпидемия"