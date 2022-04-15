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Режиссер "Эпидемии" признался, что планирует отснять и третий сезон сериала
Сегодня, 16:22
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Режиссер "Эпидемии" признался, что планирует отснять и третий сезон сериала

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Зрителей ждут новые герои.

Сегодня, 15 апреля, пройдет премьера второго сезона сериала "Эпидемия". Режиссер и актеры кинокартины рассказали телеканалу "Санкт-Петербург" об особенностях новых серий и о творческих планах. 

Напомним, по сюжету группа москвичей во время вспышки вируса спасается на острове в Карелии. Чтобы выжить, чужие люди становятся командой в первом сезоне. В новых сериях зрители увидят уже настоящих друзей. Кроме того, появятся и новые герои. Вместе они продолжат дорогу, но куда - осталось загадкой. 

Режиссер сериала и актеры Наталья Зайцева и Эльдар Калимулин заявили, что зрители увидят и третий сезон.

Ранее на Piter.tv: авторы "Ледникового периода" выложили прощальный ролик о белке Скрэт.

Фото: YouTube / скриншот трейлера "Эпидемия"

Теги: актеры, искусство, кино, сериалы, третий сезон эпидемии, эльдар калимулин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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