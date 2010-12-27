Режиссер признался, что мечтает снять киноленту уже 10 лет

Режиссер Андрей Звягинцев снимет фильм о блокадном Ленинграде. О таких планах он рассказал в интервью YouTube-шоу "Ещенепознер".

Режиссер признался, что мечтает снять киноленту уже 10 лет. Известно, что над проектом он работает вместе с продюсером Александром Роднянским.

Кинематографист отметил, что фильм будет состоять из 3-х историй разных персонажей. По словам Звягенцева, в киноленте не будет масштабных батальных сцен.

Помимо этого, Звягинцев в данный момент снимает сериал в партнерстве с голливудской компанией Paramount Television. Также режиссер отметил, что в скором времени он снимет фильм о Киевской Руси времен 1015 года и фильм.

Ранее мы сообщали о том, что Fox выпустит рождественскую версию "Дэдпула-2" для детей

Фото:Кинопоиск