Сергей Собянин поздравил Андрея Кончаловского с днем рождения

Российскому режиссеру исполнился 81 год.

В понедельник, 20 августа свой 81-й день рождения празднует народный артист РСФСР, режиссер Андрей Кончаловский. Сегодня артиста поздравляют многие известные личности. В их числе находится мэр Москвы Сергей Собянин. Поздравление опубликовано на официальном сайте градоначальника.

Кроме того, режиссера поздравила его супруга Юлия Высоцкая. Она написала трогательный пост в Instagram:

Андрей Кончаловский родился 20 августа 1937 года в семье Сергея Михалкова и Натальи Кончаловской. Первой режиссерской работой считается фильм "Первый учитель", снятый по повести Чингиза Айтматова. Международное призвание приносит Кончаловскому кинокартина "Роман о влюбленных", удостоенная Гран-при кинофестиваля в Карловых Варах. Всего на счету режиссера более 30 сценариев и около 30 фильмов.

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Фото: Википедия