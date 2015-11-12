Роберту Де Ниро исполнилось 75 лет

Несмотря на солидный возраст, голливудский актер продолжает сниматься в кино.

В пятницу, 17 августа, Роберт Де Ниро празднует день рождение. Голливудскому актеру исполнилось 75 лет. Но несмотря уже на довольно солидный возраст, он продолжает работать и сниматься в кино. Piter.TV публикует информацию о жизни и творчестве этого талантливого человека.

Роберт Де Ниро родился 17 августа 1943 года в Нью-Йорке в семье художников. Уже с детства мальчик начал проявлять любовь к актерскому мастерству. В возрасте 10 лет он исполнил роль трусливого Льва в школьной постановке "Удивительный волшебник из страны Оз". Несколько лет Роберт учился в частной школе с общим образованием, но потом по настоянию матери он поступил в Высшую школу музыки, искусства и исполнительского мастерства имени Фьорелло Ла Гуардии в Нью-Йорке (интересно, что тут же учился и Аль Пачино).

В 1963 году Де Ниро впервые снялся в кино. Он сыграл друга жениха в комедии Брайана Де Пальмы "Свадебная вечеринка". Этот фильм стал хорошей стартовой площадкой для многих начинающих актеров. За всю свою жизнь Роберт Де Ниро снялся в десятках фильмов. Наибольшую известность ему принесли роли в таких кинокартинах, как "Бей в барабан медленно", "Злые улицы", "Крестный отец-2", "Таксист" и других.

Несмотря на солидный возраст, артист продолжает активно работать. За последние несколько лет с ним вышло несколько фильмов, в которых он исполнил главные роли. При этом актер занимается и общественной деятельностью. В апреле этого года он резко раскритиковал нынешнего президента США Дональда Трампа.

Роберт Де Ниро был женат несколько раз, у него есть пятеро детей — четыре сына и дочка. Артист редко дает интервью и не любит выставлять личную жизнь напоказ.

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Фото: Википедия