Роберт Де Ниро возглавил список актеров, чаще всего игравших злодеев

Актер исполнил такие роли, по меньшей мере, в 19 фильмах.

Роберт Де Ниро возглавил список актеров, которым чаще всего в кино доставались роли злодеев. Об этом пишет издание The Independent.

Эксперты посчитали, что голливудский актер сыграл отрицательные роли, по меньшей мере, в 19 фильмах. В числе наиболее популярных работ актера "Крестный отец". За образ Вито Корлеоне Де Ниро был удостоен "Оскара".

Второе место в рейтинге занял 66-летний шведский актер Петер Стормаре. В роли антагониста он появлялся более 17 раз. Стормаре в образе злодея можно увидеть в таких фильмах, как "Большой Лебовский" и "Плохие парни-2".

В тройку лидеров также попал американский актер Рон Перлман. Он сыграл плохишей в 16 фильмах, включая кинокартину "Книга жизни".

Кроме того, в список актеров, которые часто соглашались на приглашение сыграть отрицательного героя, попали Тим Карри, Джеймс Вудс и Винни Джонс. Нередко в образе злодеев можно увидеть Гари Олдмана и Кристофера Уокена. Замыкают топ-10 Малкольм Макдауэлл и Сэмюэл Л. Джексон.

Ранее режиссер "Хищных птиц" назвала причину провала фильма.

Фото: кадр из фильма "Крестный отец 2" 1974 года