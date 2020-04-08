Режиссер "Хищных птиц" назвала причину провала фильма в прокате

Режиссер "Хищных птиц: Потрясающая история Харли Квинн" Кэти Янь назвала причину провала фильма в прокате. В беседе с The Hollywood Reporter создательница приключенческого боевика заявила, что бокс-офис получился небольшим, потому что картину сняла женщина.
Янь считает, что зрители были не готовы увидеть во главе супергеройского фильма женщину. Отметим, что при бюджете в 100 млн долларов "Хищные птицы" собрали в прокате чуть больше 200 млн долларов.
Несмотря на это, Кэти Янь планирует снять продолжение картины. По ее задумке, в сиквеле появится еще одна героиня DC – Ядовитый плющ. Режиссер хочет, чтобы между Харли Квинн и Ядовитым Плющом возникли любовные отношения. Она уверена, что романтика между двумя злодейками из мира Бэтмена выглядела бы свежо и дерзко.
"Я думаю, что люди пока не готовы расстаться с Харли Квинн, равно как и Марго [Робби] не готова попрощаться с этой героиней. Так что надеюсь, что вторая часть все же появится", - отметила Янь.
Ранее режиссер "Джуманджи" рассказал о судьбе четвертой части.
Фото: Instagram / margotrobbie, Википедия
Видео: YouTube / WBRussia
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