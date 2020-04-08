Режиссер "Хищных птиц" назвала причину провала фильма в прокате

Она считает, что зрители были не готовы увидеть во главе супергеройского фильма женщину.

Режиссер "Хищных птиц: Потрясающая история Харли Квинн" Кэти Янь назвала причину провала фильма в прокате. В беседе с The Hollywood Reporter создательница приключенческого боевика заявила, что бокс-офис получился небольшим, потому что картину сняла женщина.

Янь считает, что зрители были не готовы увидеть во главе супергеройского фильма женщину. Отметим, что при бюджете в 100 млн долларов "Хищные птицы" собрали в прокате чуть больше 200 млн долларов.

Несмотря на это, Кэти Янь планирует снять продолжение картины. По ее задумке, в сиквеле появится еще одна героиня DC – Ядовитый плющ. Режиссер хочет, чтобы между Харли Квинн и Ядовитым Плющом возникли любовные отношения. Она уверена, что романтика между двумя злодейками из мира Бэтмена выглядела бы свежо и дерзко.

"Я думаю, что люди пока не готовы расстаться с Харли Квинн, равно как и Марго [Робби] не готова попрощаться с этой героиней. Так что надеюсь, что вторая часть все же появится", - отметила Янь.

Ранее режиссер "Джуманджи" рассказал о судьбе четвертой части.

Фото: Instagram / margotrobbie, Википедия

Видео: YouTube / WBRussia