Netflix снимет фильм о гонках "Формулы-1" с Робертом Де Ниро в главной роли

Рассказ пойдет о пилоте гонок, который становится водителем банды преступников.

Netflix собирается снять фильм о гонках "Формулы-1". Главную роль в нем исполнит Роберт де Ниро. Об этом сообщило издание Deadline.

По сюжету, пилот гонок "Формулы-1" становится водителем у банды преступников. Он делает такой выбор не по доброй воле, а чтобы спасти жизни родных.

Режиссерское кресло проекта займет автор сериала "Сумеречная зона" Герард МакМюррей. Дата премьеры пока не называется.

Ранее мы писали, что HBO Max хочет снять сериал по вселенной "Гарри Поттера".

Фото: Instagram / robertdenirofan