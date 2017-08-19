Мадонна отмечает 60-й день рождения

За многолетнюю работу в шоу-бизнесе певица продала около 300 миллионов записей.

В четверг, 16 августа, Мадонна празднует юбилей. Культовой певице исполняется 60 лет.

По информации Русской службы BBC, звезда была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная певица звукозаписывающей индустрии. За многолетнюю работу в шоу-бизнесе она продала около 300 миллионов записей на всех существующих форматах носителей.

Мадонна во всем мире признана самой богатой женщиной среди своих коллег в Америке. Журнал "Forbes" оценил ее состояние в 580 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что на аукционе продадут интимные письма и нижнее белье Мадонны.

Фото: Мадонна / ВК.