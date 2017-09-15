Метро "Технологический институт-2" будут закрывать по воскресеньям и праздникам

В связи с ремонтом эскалатора на станции метро "Технологический институт" изменится режим работы вестибюлей. Вторую станцию будут закрывать по воскресеньям и праздникам.

Метрополитен Северной столицы сообщает, что в связи с капитальным ремонтом эскалатора поменяется режим работы наземного вестибюля обоих станций "Технологический институт". Работы начнутся в понедельник, 18 сентября. И продлятся до 20 ноября.

"Технологический институт-1" будут принимать пассажиров с 05.40 до 00.28 часов. Вторая станция будет работать с понедельника по субботу включительно с семи утра до восьми вечера. По воскресеньям и праздничным дням вестибюль "Технологический институт-2" будет закрыт.