Метро "Технологический институт-2" будут закрывать по воскресеньям и праздникам

Метрополитен Северной столицы сообщает, что в связи с капитальным ремонтом эскалатора поменяется режим работы наземного вестибюля обоих станций "Технологический институт". Работы начнутся в понедельник, 18 сентября. И продлятся до 20 ноября.
"Технологический институт-1" будут принимать пассажиров с 05.40 до 00.28 часов. Вторая станция будет работать с понедельника по субботу включительно с семи утра до восьми вечера. По воскресеньям и праздничным дням вестибюль "Технологический институт-2" будет закрыт.
"Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок", уточняют в пресс-службе подземки.