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Метро "Технологический институт-2" будут закрывать по воскресеньям и праздникам

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В связи с ремонтом эскалатора на станции метро "Технологический институт" изменится режим работы вестибюлей. Вторую станцию будут закрывать по воскресеньям и праздникам.

Метрополитен Северной столицы сообщает, что в связи с капитальным ремонтом эскалатора поменяется режим работы наземного вестибюля обоих станций "Технологический институт". Работы начнутся в понедельник, 18 сентября. И продлятся до 20 ноября.

"Технологический институт-1" будут принимать пассажиров с 05.40 до 00.28 часов. Вторая станция будет работать с понедельника по субботу включительно с семи утра до восьми вечера. По воскресеньям и праздничным дням вестибюль "Технологический институт-2" будет закрыт.

"Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок", уточняют в пресс-службе подземки.

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Теги: метро спб , новости спб , расписание метро , технологический институт
Категории: Новости СПб

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