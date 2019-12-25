Власти Ленобласти озвучили режим работы поликлиник в новогодние праздники

В четверг, 28 декабря, прошло финальное заседание правительства Ленинградской области в 2023 году. Председатель регионального комитета по здравоохранению Александр Жарков рассказал о режиме работы медицинских служб на новогодние праздничные выходные.
Чиновник подчеркнул, что приёмный покой и круглосуточный стационар будут функционировать все 10 дней новогодних каникул. Первичная медико-санитарная помощь будет оказываться амбулаторно.
Кроме того, 30 декабря будет полноценным рабочим днём, в то время как 31 декабря и 1 января будут выходными. С 2 по 6 января амбулаторно-техническая помощь будет предоставляться в полном объёме.
Ранее мы сообщили о том, что денежные выплаты для блокадников готовят в Ленобласти.
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
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