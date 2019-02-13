Для социальной категории граждан в Петербурге зарезервируют рабочие места

Работодателей обяжут выделить не менее двух резервных рабочих мест.

Молодежи и людям предпенсионного возраста помогут устроиться на работу. Данный законопроект 13 февраля приняли в Законодательном собрании Петербурга.

Из документа следует, что компании, где трудоустроено более 100 человек, обяжут выделить не менее двух мест для категории людей, испытывающей трудности в поиске работы: несовершеннолетние, многодетные семьи, одинокие родители, воспитывающие детей-инвалидов, а также люди, которым осталось не менее 5 лет до пенсии.

Известно, что рабочие места зарезервируют на предприятиях с разной формой собственности, к ним относятся и частные компании. Работодатели должны будут подтвердить выполнение квоты заключенными трудовыми договорами или обратиться в службу занятости.

Стоит отметить, что данный закон не будет распространяться на прием на госслужбу.

Видео: Piter.tv