Ревва: харизма мне досталась с молоком матери

На Золотом Граммофоне журналисты Piter.TV встретили Александра Ревву, который рассказал, возможно ли научиться харизме.

По словам артиста, харизма, это такое качество, которое или есть с рождения или вовсе нет. И по мнению Александра, никакими тренировками и тренингами эту способность не развить:

Способность излучать, способность нести информацию какую-то, которая досталась и с молоком матери, и из космоса, способность ретранслировать свою энергию во благо – это врожденная история. Александр Ревва

Также, шоумен обратился к тем зрителям Piter.TV, кто, обладая этим качеством, еще не смог раскрыть весь свой потенциал. Александр посоветовал таковым взглянуть на свое отражение без стеснений:

Друзья мои, вам нужно просто посмотреть на себя в зеркало, почувствовать, послушать и так далее. И не стесняться. Человек, который обладает харизмой и находится в состоянии стеснения и зажатости – у него энергия не работает.

Видео: Piter.TV

Михаил Половинчук, Дарья Молчанова, Надя Путинцева