На Гражданском проспекте ревнивец выстрел в оппонента в "Громов баре"

В Калининском районе ревнивый танцор выстрелил в оппонента ради внимания девушки. Инцидент произошел в “Громов баре” в ночь на 31 декабря.

Сообщается, что 19-летняя петербурженка отдыхала в заведении на Гражданском проспекте,119, когда на нее обратил внимание неизвестный мужчина. Он рассказал, что занимается ремонтом квартир. Через некоторое время девушкой заинтересовался еще один претендент, который позвал ее потанцевать.

Эго ревнивца не выдержало и он произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в живот сопернику. После этого преступник скрылся в неизвестном направлении. В настоящее время дело расследуют сотрудники полиции.