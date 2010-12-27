Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
На Гражданском проспекте ревнивец выстрел в оппонента в "Громов баре"
Сегодня, 14:08
0
lesjasap
510

На Гражданском проспекте ревнивец выстрел в оппонента в "Громов баре"

0
 
 

В Калининском районе ревнивый танцор выстрелил в оппонента ради внимания девушки. Инцидент произошел в “Громов баре” в ночь на 31 декабря.
 
Сообщается, что 19-летняя петербурженка отдыхала в заведении на Гражданском проспекте,119, когда на нее обратил внимание неизвестный мужчина. Он рассказал, что занимается ремонтом квартир. Через некоторое время девушкой заинтересовался еще один претендент, который позвал ее потанцевать.
 
Эго ревнивца не выдержало и он произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в живот сопернику. После этого преступник скрылся в неизвестном направлении. В настоящее время дело расследуют сотрудники полиции.
Все новости района
Теги: выстрелы , гражданский проспект , громов бар , калининский район , ревность , стрельба
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5