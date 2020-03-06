Reuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу

Об этом рассказал высокопоставленный источник.

Россия не хочет отказываться дополнительно сокращать нефтедобычу. Власти РФ согласны продлить срок действия соглашения о сокращении объемов добычи нефти. Но они не пойдут на дополнительное ее сокращение. Об этом Reuters рассказал высокопоставленный источник.

Он отметил, что позиция российских властей не изменится. 6 марта состоится встреча стран ОПЕК, поддержавших соглашение о сокращении добычи нефти.

До этого ТАСС писало, что Россия отклонила предложение ОПЕК о дополнительном сокращении нефтедобычи.

Ранее Белоруссия предложила России новый вариант решения нефтяного спора.