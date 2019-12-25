Reuters: поставщики нефти из России несут убытки из-за скидок

Многие компании остаются в прибыли за счет льготных налоговых ставок.

Поставщики нефти из России несут убытки на фоне снижения мировых цен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты.

Отмечается, что в декабре нынешнего года скидки на российскую нефть на экспортных терминалах приблизились к историческим максимума. Это привело к убыткам среди поставщиков. Скидки на российскую нефть достигали 20-30 долларов за баррель по отношении к стоимости марки Brent. Это самый большой разрыв в ценах с 2022 года.

Однако многие компании остаются в прибыли за счет льготных налоговых ставок. Доходы в производственном сегменте в среднем остаются положительными. Кроме того, льготные ставки налога на добычу полезных ископаемых имеют решающее значение для поддержания прибыльности. По данным Reuters, около 20% производителей получили прибыль примерно 20 долларов за баррель по декабрьским ценам на основной экспортный сорт российской нефти Urals.

Фото: pxhere.com