Евросоюз ощущает нестабильность, стратегическую конкуренцию и угрозы безопасности. В этой связи, западные страны хотят взять на себя больше ответственности и предпринять дальнейшие шаги по укреплению суверенитета.

Правительство и государства Евросоюза готовят декларацию, по которой смогут постепенно отказаться от покупок российской нефти, газа и угля. Как сообщил Reuters со ссылкой на документ, это позволит им снизить зависимость от энергоресурсов из России.

В проекте Версальского документа сказано, что Евросоюз ощущает нестабильность, стратегическую конкуренцию и угрозы безопасности. В этой связи, западные страны хотят взять на себя больше ответственности и предпринять дальнейшие шаги по укреплению суверенитета. Новая модель роста и инвестиций на 2030 год предполагает отказ стран ЕС от российских энергоносителей, поскольку каждое государство зависит от них по-разному.

Источник агентства утверждает, что страны ЕС не хотят предоставлять Украине ускоренный доступ в Евросоюз. По предварительным данным, европейские лидеры вряд ли предложат ей статус кандидата.

Ранее мы сообщили, что конгрессмены США поддержали закон о запрете импорта энергоресурсов из России.

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