Конгрессмены США поддержали закон о запрете импорта энергоресурсов из России

Среди голосовавших, закон поддержали 415 конгрессменов. Ещё 17 человек проголосовали против.

В среду, 9 марта, Конгресс США одобрил законопроект о запрете импорта энергоносителей из России. Кроме того, американские должностные лица примут меры с целью приостановки участия РФ во Всемирной торговой организации (ВТО). Трансляцию показали на сайте нижней палаты законодательного органа.

Среди голосовавших, закон поддержали 415 конгрессменов. Ещё 17 человек проголосовали против. В документе уточняется, что запрет на ввоз в США из России распространяется на нефть и газ. На данный момент неизвестно, как скоро рассмотрением документа займется Сенатор Конгресса США.

Напомним, что во вторник президент США Джо Байден одобрил закон, который запрещает импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор.

Ранее мы сообщили, что в России подготовили перечень из 59 претендентов на национализацию.

Фото: pexels