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Ретроспектива фильмов Франсуа Озона в "Родине"

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С 8 по 21 ноября в киноцентре "Родина" пройдёт грандиозная ретроспектива фильмов Франсуа Озона, приуроченная к юбилею великого режиссёра (15 ноября ему исполняется 50 лет).

Озон считается одним из важнейших кинорежиссёров "Новой волны" во Франции, наравне с Ивом Комоном, Филиппом Рамосом и Жан-Полем Сивейраком. Его картины полюбились как зрителям, так и кинокритикам благодаря тонкой передаче чувств героев, лихо закрученному сюжету, острой сатире и свободным взглядам на человеческую сексуальность. 

В рамках ретроспективы зрителям покажут одни из лучших работ режиссёра, как широко известные, так и незнакомые российскому зрителю: "В доме" (2012), "Убежище" (2009), "5х2" (2004), "8 женщин" (2001).

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Цена билета 350 рублей, в день показа 400 рублей.

 Видео: официальный трейлер

Теги: родина , франсуа озон
Категории: куда сходить в петербурге Кино

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