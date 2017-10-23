Ретроспектива фильмов Франсуа Озона в "Родине"

С 8 по 21 ноября в киноцентре "Родина" пройдёт грандиозная ретроспектива фильмов Франсуа Озона, приуроченная к юбилею великого режиссёра (15 ноября ему исполняется 50 лет).

Озон считается одним из важнейших кинорежиссёров "Новой волны" во Франции, наравне с Ивом Комоном, Филиппом Рамосом и Жан-Полем Сивейраком. Его картины полюбились как зрителям, так и кинокритикам благодаря тонкой передаче чувств героев, лихо закрученному сюжету, острой сатире и свободным взглядам на человеческую сексуальность.

В рамках ретроспективы зрителям покажут одни из лучших работ режиссёра, как широко известные, так и незнакомые российскому зрителю: "В доме" (2012), "Убежище" (2009), "5х2" (2004), "8 женщин" (2001).



Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Цена билета 350 рублей, в день показа 400 рублей.

Видео: официальный трейлер