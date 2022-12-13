В «Ленфильме» стартует ретроспектива работ Ларса фон Триера

9 фильмов, 9 дней, 4 режиссера, умещающихся в одном человеке.

Познакомьтесь с эстетской стороной Триера ("Европа", "Элемент преступления") или проникнитесь нелегкой женской судьбой с "Танцующей в темноте", поразмышляйте над устройством общественной системы Америки ("Догвилль", "Мандерлей") и завершите кинокурс странствием по ментальным заболеваниям вместе с героями "Антихриста". Легендарный и неповторимый Ларс фон Триер в удобных залах киносердца Санкт–Петербурга.

Насладиться творчеством датского режиссера и взглянуть на временную деформацию видения Триера сможет ещё 14 городов России:

Москва – ("Москино Космос", "Москино Искра", "Москино Салют", "Третьяковская галерея", "Формула кино ЦДМ", "Пионер", "Синема Парк Метрополис", "Окко Афимолл Сити", "Домжур", "Иллюзион"), Калининграда ("Синема парк Европа");

Красноярск – ("Синема парк Галерея Енисей");

Новосибирск – "Победа" и "Формула кино Аура");

Пермь – ("Синема Парк Планета");

Саратов – ("Синема Парк Тау Галерея");

Тюмень – ("Синема Парк Гудвин");

Ульяновск – ("Синема Парк АкваМолл");

Уфа – ( "Синема Парк Галерея Арт");

Челябинск – ("Синема Парк Горки");

Волгоград – ("Европа Сити Молл");

Ставрополь – ("Космос");

Екатеринбург – (кинотеатр "Ельцин центра");

Воронеж – (Спартак" и "Синема Парк Центр Галереи Чижова")

В Санкт–Петербурге показ продлится до 22 марта (включительно).

Видео: YouTube / Arthouse Distribution