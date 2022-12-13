В «Ленфильме» стартует ретроспектива работ Ларса фон Триера

Познакомьтесь с эстетской стороной Триера ("Европа", "Элемент преступления") или проникнитесь нелегкой женской судьбой с "Танцующей в темноте", поразмышляйте над устройством общественной системы Америки ("Догвилль", "Мандерлей") и завершите кинокурс странствием по ментальным заболеваниям вместе с героями "Антихриста". Легендарный и неповторимый Ларс фон Триер в удобных залах киносердца Санкт–Петербурга.
Насладиться творчеством датского режиссера и взглянуть на временную деформацию видения Триера сможет ещё 14 городов России:
Москва – ("Москино Космос", "Москино Искра", "Москино Салют", "Третьяковская галерея", "Формула кино ЦДМ", "Пионер", "Синема Парк Метрополис", "Окко Афимолл Сити", "Домжур", "Иллюзион"), Калининграда ("Синема парк Европа");
Красноярск – ("Синема парк Галерея Енисей");
Новосибирск – "Победа" и "Формула кино Аура");
Пермь – ("Синема Парк Планета");
Саратов – ("Синема Парк Тау Галерея");
Тюмень – ("Синема Парк Гудвин");
Ульяновск – ("Синема Парк АкваМолл");
Уфа – ( "Синема Парк Галерея Арт");
Челябинск – ("Синема Парк Горки");
Волгоград – ("Европа Сити Молл");
Ставрополь – ("Космос");
Екатеринбург – (кинотеатр "Ельцин центра");
Воронеж – (Спартак" и "Синема Парк Центр Галереи Чижова")
В Санкт–Петербурге показ продлится до 22 марта (включительно).
Видео: YouTube / Arthouse Distribution
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