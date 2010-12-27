Ретроспектива Джима Джармуша в "Родине"

В кинотеатре "Родина" пройдет ретроспектива фильмов Джима Джармуша.

С 23 сентября по 21 октября в киноцентре «Родина» в рамках проекта #ARTPOKAZ пройдёт грандиозная ретроспектива одного из лучших режиссёров современности - Джима Джармуша. Его фильмы близки и понятны каждому, потому что рассказывают об обычных людях, с присущей режиссёру иронией, нежностью и вниманию к мелочам. Вместе с тем работы Джармуша наполнены множеством отсылок и отмечены мастерской операторской работой, за что и полюбились кинокритикам и жюри Каннского кинофестиваля.

В рамках ретроспективы зрителям покажут как проверенные временем фильмы, такие как «Мертвец», «Ночь на земле», «Таинственный поезд», и «Вне закона», так и новые, но уже ставшие хитами «Выживут только любовники» и «Патерсон». Цена билета на один сеанс - 400 рублей. При покупке билетов в кассе киноцентра на 4 сеанса и более стоимость одного билета составит 350 рублей