Ветеранов доставят на Ладожское озеро на ретро-поезде

Около музея "Дорога жизни" состоится митинг и возложение цветов в память о подвиге железнодорожников.

В Санкт-Петербурге 9 мая ретро-поезд доставит ветеранов на торжественное мероприятие в честь Дня Победа у станции "ладожское озеро". Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, для гостей торжественного митинга приготовлена программа.

На данном месте соберутся сегодня в честь героического подвига, который был совершено транспортными строителями и железнодорожниками во время блокады:

На станции Ладожское Озеро состоится торжественный митинг, после чего сотрудники подразделений дороги возложат венок и цветы к паровозу-памятнику Эш-4375 "Комсомолец", работавшему на Дороге жизни.

Пресс-служба Октябрьской железной дороги

Для собравшихся приготовили бесплатную экскурсию в музей "Дорога жизни". Также будет организована военно-полевая кухня.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что праздничные мероприятия 9 мая изменят работу метро.

Фото: Pixabay