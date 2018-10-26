В Выборг прибыл ретро-поезд по пути "Красного маршрута"

"Красный маршрут" дает возможность привлечения большего количества иностранных туристов в города маршрута, посвященного личности и деятельности В. И. Ульянова-Ленина.

В минувший четверг, 25 сентября, в 12.50 состоялось торжественное прибытие ретро-поезда на железнодорожный вокзал Выборга. Поезд следовал по "Красному маршруту", миновав путь от Санкт-Петербурга до Выборга почти за 6 часов. Его отправление началось на Финляндском вокзале в 07.15, в сам Выборг он прибыл в 12.50.

Мероприятие относилось к семинар-конференции "Красный маршрут". В пути следования пассажиров ожидало театрализованное экскурсионное сопровождение на тему "Погружение в историю революции". Также участникам была представлена презентация "Красного маршрута" и "ЖЗЛ".

"Красный маршрут" дает возможность привлечения большего количества иностранных туристов в рамках культурно-познавательного туризма в города маршрута. Это способствует популяризации крупнейшего в мире музейного собрания, посвященного личности и деятельности В. И. Ульянова-Ленина, поддержанию высокого престижа российской культуры за рубежом и расширению международного сотрудничества в сфере культуры и туризма.

Также в рамках конференции участников ожидала насыщенная программа. Так, сразу по прибытии поезда, делегация направилась в гостиницу "Виктория", где прошла деловая встреча "Красного маршрута". Участниками которой стали представители регионов, журналисты и блоггеры. В рамках мероприятия состоялась экскурсия по Ленинским местам города Выборга.

Отправление ретро-поезда в Санкт-Петербург состоялось в 19.45. На обратном пути пассажиров ожидали чаепитие и викторина на знание "Красного маршрута".

Видео: Piter.TV

Фото: vk.com/vyborg_news, vbglenobl.ru