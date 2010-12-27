Праздничные мероприятия 9 мая изменят работу метро

Режим работы некоторых центральных станций метро изменится 9 мая.

В среду, 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий и памятной акции "Бессмертный полк" режим работы некоторых центральных станций метро изменится. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

С 8.30 до 11.30 и с 15.30 до 00.00 часов станция метро "Адмиралтейская" будет работать только на выход.

Станции "Площадь Александра Невского-1" и "Площадь Александра Невского-2" с 14-00 до 15-25 часов будут работать только на выход.



Такжеизменения коснутся вестибюля 1 станции "Площадь Восстания" (выход на улицу Восстания), он будет работать с 14-30 до 15-30 на вход и выход.



Вестибюль 2 станции "Площадь Восстания" (выход на Московский вокзал) с 14-30 до 15-30 часов будет работать только на выход.



Помимо этого, станция "Маяковская" с 14-30 до 15-30 часов будет закрыта для входа и выхода пассажиров (поезда проследуют станцию без остановки).



Изменится и режим работы вестибюля 2 станции "Невский проспект" (выход на канал Грибоедова), с 09-00 до 22-00 часов там будет осуществляться только выход, с 22-00 до 05-36 часов 10 мая он будет закрыт для входа и выхода пассажиров.



Станция "Горьковская" с 21-25 до 22-00 часов будет работать только на выход.



Метрополитен Петербурга просит заранее выбирать удобный маршрут.